Штіндль оголосив про завершення кар'єри влітку цього року, повідомляє Kicker. 35-річного форварда замучила травма литкового м'яза, через яку він не виходив на поле з грудня.

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Ларс – володар Кубка Конфедерацій-2017. Нападник забив єдиний гол у фіналу турніру та приніс збірній Німеччини трофей.

Найбільших успіхів Штіндль досяг у Борусії М, за яку настріляв 83 голи у 271 матчі. Зокрема, Ларс двічі громив Шахтар на груповому етапі Ліги чемпіонів-2020/21. У кожному з матчів бомбардир оформив гол+пас, а "гірники" отримали в сумі 10 м'ячів у власні ворота.

Минулого літа Штіндль перейшов з Гладбаха у рідний Карлсруе. Він погодився грати в другому дивізіоні, щоб красиво завершити кар'єру.