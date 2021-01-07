"Переход в Крылья Советов? Довольно много хейта поймал после этого. Досталось от болельщиков Волыни. Это при том, что я там уже не был, после них еще был в Черноморце и Олимпик, но фанаты луцкой команды мне хорошо встряхнули в тот момент.

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Если сейчас смотреть в прошлое, то это была ошибка в футбольном плане. Я тогда показывал качественный уровень игры, команда завершала чемпионат на 4-м месте, сезон начался, я в первом туре против Александрии забил гол, плюс с ПАОКом мы тогда играли. И у меня остается полгода контракта. Может быть, если бы я не перешел в Крылья Советов, то моя карьера сложилась бы иначе.

Наверное, не нужно жалеть, потому что это удел слабых. Если это сделано, то мне с этим жить. Я много моментов пересмотрел после этого, но ничего не изменишь, это уже произошло. Там была финансовая составляющая. В Крыльях Советов мне предлагали зарплату в 7-8 раз больше, чем в Олимпике. И когда был разговор, то я понимал, на что я иду и какие могут быть последствия", – рассказал Немчанинов в интервью Брутальному футболу.

Напомним, что защитник является воспитанником Динамо, а в 2017 году перебрался в Крылья Советов. Впрочем, украинец надолго там не задержался, вернувшись в Олимпик через полгода на правах аренды, а затем полноценно вернулся в Украину, став игроком Десны.

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