Воспитанник Динамо вернулся в Верес через две недели после прекращения сотрудничества с ровенчанами
Защитник Дмитрий Немчанинов оформил очень быстрое возвращение в прежний клуб.
30-летний защитник Дмитрий Немчанинов подписал с перволиговым Вересом новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.
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Интересно, что совсем недавно (12 декабря) клуб и защитник досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. В первой части сезона Дмитрий провел 12 матчей в футболке ровенчан и отдал один ассист.
Добавим, Немчанинов является воспитанником Динамо, а за свою карьеру успел поиграть в Украине, России и Словакии.
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