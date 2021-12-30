Защитник Дмитрий Немчанинов оформил очень быстрое возвращение в прежний клуб.

30-летний защитник Дмитрий Немчанинов подписал с перволиговым Вересом новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Динамо и Шахтер поборются за наследника Соломона, – СМИ

Интересно, что совсем недавно (12 декабря) клуб и защитник досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. В первой части сезона Дмитрий провел 12 матчей в футболке ровенчан и отдал один ассист.

Добавим, Немчанинов является воспитанником Динамо, а за свою карьеру успел поиграть в Украине, России и Словакии.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі