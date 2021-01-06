Кубок английской лиги – довольно специфический турнир. Основанный в 1960 году в противовес еврокубкам он с 1981 года стал полностью коммерческим. Назывался "Млечным кубком" по имени спонсора. Затем подключились букмекеры, затем – торговцы электротоварами, позже – газированная вода. Поочередно две пивные компании и банк. Сейчас турнир называют Кубком Карабао – в честь тайской компании энергетических напитков.

Вообще, в иерархии английских футбольных турниров Кубок лиги занимает не самое высокое место. Гранды на ранних стадиях преимущественно выпускают на поле второй состав и не очень убиваются, если досрочно вылетают из турнира. Однако, в шаге от финала у любой команды разгорается аппетит и азарт. Тем более в таком принципиальном противостоянии, которым является манчестерское дерби.

Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги

И Сити, и Юнайтед – входят в тройку команд, которые чаще всего торжествовали в Кубке Лиги. В коллекции "горожан" шесть трофеев, у "красных дьяволов" – на одну победу меньше. Больше только у Ливерпуля – восемь.

Подопечные Сульшера, которые последний раз торжествовали в Кубке Лиги в 2017 году, не прочь были сегодня повторить свой успех четырехлетней давности. Тем более, что они давно не баловали болельщиков новыми трофеями. Однако, Хосеп Гвардиола не собирался так просто сложить оружие – его команде вполне по силам выиграть этот турнир в четвертый раз подряд. В 1/4 финала МЮ на выезде одолел Эвертон (2:0), в то время как МС не имел особых проблем с Арсеналом (4:1). Поэтому противостояние ожидалось сверхинтересное, учитывая прошлогодний вылет команды Сульшера от "горожан" в полуфинале по сумме двух матчей.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который в последнем матче чемпионата Англии против Челси вышел со старта и провел весь поединок, снова появился с первых минут на привычной для себя позиции левого защитника.

Уже на второй минуте Маркус Рашфорд, воспользовавшись ошибкой Джона Стоунза, прорвался в штрафную и открыл счет в матче. Зинченко самоотверженно пытался подстраховать партнера и в падении старался помешать сфере, но не хватило длины ног. К счастью для болельщиков Сити, арбитр зафиксировал положение вне игры.

Уже в следующей атаке в ответ забил Илкай Гюндоган, но, как и в предыдущем эпизоде, боковой арбитр успел поднять флажок и сигнализировать об офсайде.

"Красные дьяволы" взялись прессинговать соперника и едва не открыли счет. Скотт Мактоминай приблизился к штрафной соперника, оттянул на себя Рубена Диаша и элегантно сбросил на Бруну Фернандеша, который нанес удар из-за пределов вратарской. Зак Стеффен в невероятном прыжке вытащил сферу из девятки и перевел ее на угловой.

Первая четверть тайма больше напоминала качели. Казалось еще не закончился эпизод с попыткой удара от Маркуса Рашфорда, как уже де Брюйне, разогнав атаку "горожан", бьет слета по воротам Дина Хендерсона и попадает в штангу. Впоследствии бельгиец прострелил справа в штрафную МЮ – Харри Магуайр успел выставить ногу и отвести угрозу.

На 24-й минуте Зинченко со своего фланга роскошно запустил Фила Фодена в атаку – полузащитник сборной Англии, выйдя один на один с голкипером, легко переиграл последнего. Но, к сожалению, снова положение вне игры. Так или иначе, "красные дьяволы" продолжили прессинговать на половине поля соперника: в одном из эпизодов Рашфорду не хватало считанных сантиметров, чтобы забить – Стеффен буквально снял с ноги Маркуса сферу.

За 10 минут до окончания первого тайма Стерлинг, получив мяч на правом фланге, вошел в штрафную и... упал, врезавшись в Люка Шоу. Арбитр, к удивлению Рахима, проигнорировал этот эпизод и не назначил пенальти, сигнализируя, что стоит продолжить игру.

Сити пытался расшатать оборону Юнайтед, периодически выманивая соперников, однако подопечные Сульшера действовали как один слаженный механизм. Гвардиола не находил себе места и периодически хватался за голову, в то время как его визави спокойно сидел на трибунах, глядя в маленький монитор.

На последней минуте Рияд Марез дважды мог решать судьбу первого тайма – сначала из пределов штрафной его выстрел заблокировал Магуайр, а через мгновение дальний удар просвистел мимо ворот.

В начале второго тайма Скотт Мактоминай сфолил против Стерлинга и арбитр назначил штрафной. Навес со стандарта от Фодена прилетел прямо к Стоунзу. Шоу, опекавший защитника Сити, был не готов к такому развитию событий и вовремя не отреагировал на момент. Как следствие, Джон переправил сферу в правый угол ворот и вывел "горожан" вперед.

Манкунианцы бросились отыгрываться и пропустили быструю контратаку, которая чуть не закончилась неприятностями. Гюндогай протащил мяч по левому флангу, навесил на Стерлинга и тот головой пробивал в угол ворот. Хендерсон в невероятном прыжке спас свои ворота. Уже через минуту он опять спасет команду после углового от де Брюйне, а потом – после дальнего удара Мареза.

Впоследствии Зинченко опасно сыграл против Рашфорда в собственной штрафной, спасая ворота и игроки Юнайтед требовали пенальти – арбитр был неумолим.

"Красные дьяволы" изо всех сил пытались спасти поединок, однако не хватало точности. Бруну Фернандеш никак не мог настроить свой прицел – португалец бил вдоволь с разных позиций, но мяч упорно не хотел идти в ворота.

Под конец матча свое слово сказал Фернандиньо. После навеса с углового от де Брюйне Марсьяль головой сбросил на Ван-Биссаку и тот отпасовал на... экс-"горняка". Бразилец дальним ударом попал в левый угол ворот и фактически снял вопрос относительно победителя в матче. Уже в добавленное время Гринвуд расшатал оборону Сити и зряче отдавал на Марсьяля – Диаш перевел круголого на угловой.

Победа вывела подопечных Гвардиолы в финал Кубка лиги в пятый раз подряд, где они поборятся с Тоттенхэмом, который накануне выбил в полуфинале Брэнтфорд.

Украинский легионер довольно уверенно чувствовал себя на своем фланге, традиционно подключался к атакам и успевал возвращаться в защиту. Если бы арбитр засчитал гол Фодена – украинец записал бы в свой актив роскошную голевую. В общем, довольно высокую точность передач Зинченко (89%) нивелировала начисто проигранная борьба за позицию (0 из 3) и воздушные поединки, в которых Александр также уступал соперникам (1 из 5). Наш защитник получил несколько посредственную оценку за матч – 6,6. Хуже только у Гюндогана (6,5) и Фодена (6,4). Интересно, что лучшими среди обеих команд стали два партнера Зинченко по защите – Диаш (8,1) и Стоунз (8,3).

"Замовляв моделей з великими сідницями": Зінченко отримав казковий подарунок, який може перевернути історію з Ман Сіті