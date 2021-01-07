"Перехід в Крилья Совєтов? Досить багато хейту зловив після цього. Дісталося від уболівальників Волині. Це при тому, що я там вже не був, після них ще був у Чорноморці і Олімпіку, але фанати луцької команди мене добре струснули в той момент.

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Якщо зараз дивитися в минуле, то це була помилка в футбольному плані. Я тоді показував якісний рівень гри, команда завершувала чемпіонат на 4-му місці, сезон почався, я в першому турі проти Олександрії забив гол, плюс з ПАОКом ми тоді грали. І у мене залишається півроку контракту. Може бути, якщо б я не перейшов в Крилья Совєтов, то моя кар'єра склалася б інакше.

Напевно, не треба шкодувати, тому що це доля слабких. Якщо вже це зроблено, то мені з цим жити. Я багато моментів переглянув після цього, але нічого не зміниш, це вже сталося. Там була фінансова складова. У Крильях Совєтов мені пропонували зарплату в 7-8 разів більше, ніж в Олімпіку. І коли була розмова, то я розумів, на що я йду і які можуть бути наслідки", – розповів Нємчанінов у інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, що захисник є вихованцем Динамо, а у 2017 році перебрався у Крилья Совєтов. Втім, українець надовго там не затримався, повернувшись до Олімпіка через півроку на правах оренди, а потім повноцінно повернувся в Україну, ставши гравцем Десни.

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