Как известно, Артем Шабанов и Назарий Русин в зимнее трансферное окно перебрались в польский клуб на правах аренды из Динамо. Если Шабанов стал основным защитником в команде Чеслава Михневича и до травмы успел наиграть 8 поединков, то у Русина дела хуже. Только один матч в Кубке Польши, отказ играть за резервную команду и наказание в виде перевода в дубль.

Шабанов может перебраться в Легию на постоянной основе – варшавский клуб готов забрать украинца несмотря на травму

"У Шабанова контракт с нами до конца сезона. Вопрос о продолжении сотрудничества мы отложили на конец апреля-начало мая. Сейчас трудно о чем-то говорить, ведь процесс довольно сложный. Действительно, Артем хорошо вписался в команду и дал нам много возможностей. К сожалению, травма помешала его регулярной игре.

Что касается Русина, то он переведен в дубль. Дальнейшее решение будет принимать клуб. В последнее время вокруг него стало жарко, но дальнейшее наше сотрудничество зависит от него и сигналов, которые он будет подавать. Каждый игрок должен доказать свое право выйти на поле – и Русин не исключение, это касается всех игроков Легии.

"Шансы будут, но мало": тренер Легии – о скандале с Русиным и будущем форварда Динамо

Назарий – не первый игрок, которого отправили в дубль. Но все в его руках. Некоторые футболисты, оказавшись в подобной ситуации, сделали правильные выводы, переосмыслили некоторые вещи и сделали большую карьеру в Европе", – цитирует Кухарски официальный сайт Легии.

Наші за кордоном: Маліновський знову з двома асистами і рекордом, Безус затьмарив Яремчука, дубль кандидата в збірну