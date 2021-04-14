Защитник Динамо Артем Шабанов, который до конца сезона будет защищать цвета варшавской команды, близок к смене клубной прописки.

Как известно, украинский легионер Легии Артем Шабанов, который выступает в польском клубе на правах аренды с Динамо, в матче 24-го тура Экстраклясы получил травму. Врачи диагностировали у футболиста растяжение связок голеностопного сустава – по прогнозам он пропустит от 4 до 6 недель.

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Несмотря на полученную Шабановым травму, Легия осталась довольна весенней частью сезона, проведенной украинцем в ​​Варшаве, и хотела бы оставить Артема у себя на постоянной основе, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, на днях между клубами начнутся переговоры по трансферу.

В момент ухода в аренду и предоставление полякам опции выкупа, клаусула, выставленная руководством Динамо, составляла 1,8 млн евро. Легия надеется несколько уменьшить сумму и летом оформить полноценный контракт с Шабановым. В пользу этой версии – налаживание хороших деловых контактов между двумя клубами.

Напомним, кроме Шабанова, в Легию перешел также Назарий Русин, а главный тренер польской команды Чеслав Михневич заявил, что готов брать в аренду и других динамовцев, которые не получают шансов от Мирчи Луческу.

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