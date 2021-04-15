Як відомо, Артем Шабанов і Назарій Русин в зимове трансферне вікно перебралися у польський клуб на правах оренди з Динамо. Якщо Шабанов став основним захисником у команді Чеслава Міхнєвіча і до травми встиг награти 8 поєдинків, то у Русина справи гірші. Лише один матч у Кубку Польщі, відмова грати за резервну команду і покарання у вигляді переведення в дубль.

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"У Шабанова контракт з нами до кінця сезону. Питання щодо продовження співпраці ми відклали на кінець квітня-початок травня. Наразі важко про щось говорити, адже процес доволі складний. Дійсно, Артем добре вписався в команду і дав нам багато можливостей. На жаль, травма завадила його регулярній грі.

Що стосується Русина, то він переведений у дубль. Подальше рішення прийматиме клуб. Останнім часом навколо нього стало гаряче, але подальша наша співпраця залежить від нього і сигналів, які він подаватиме. Кожен гравець повинен довести своє право вийти на поле – і Русин не виняток, це стосується всіх гравців Легії.

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Назарій – не перший гравець, якого відправили в дубль. Але все в його руках. Деякі футболісти, опинившись у подібній ситуації, зробили правильні висновки, переосмислили деякі речі і зробили велику кар'єру в Європі", – цитує Кухарскі офіційний сайт Легії.

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