Как известно, на днях Назарий Русин стал участником инцидента. Украинский нападающий отказался выйти на поле в матче дублеров, мотивировав это рекомендацией врача избегать игр на искусственном газоне. В итоге, клуб отправил форварда Динамо во вторую команду – ближайшие 2 недели Русин будет тренироваться с дублем.

Русин прокомментировал информацию об отстранении из основной команды Легии из-за отказа играть в дубле

"Назарий Русин? Его ситуация следующая. В течение 14 дней он будет заниматься с резервной командой. Будут ли у него шансы после этого? Как когда-то сказал классик – будут, но мало. Посмотрим, как он будет там себя вести себя и проявлять. После этого будем принимать дальнейшее решение о его судьбе", – цитирует Михневича Legia.net.

Также наставника столичной команды огорчила ошибка Артема Шабанова, который в прошлом поединке сфолил в своей штрафной и привез пенальти.

"Можно заметить, что мы постоянно пропускаем в конце первого и второго таймов. Это уже становится неприятной тенденцией, над преодолением которой нужно работать. Для того, что соперник забил нам гол, он сам должен что-то создать. Жаль, что в последнее время мы дарим оппонентам легкие мячи. К счастью, пока нам удается забивать больше", – подытожил Михневич.

Заметим, варшавская команда уверенно возглавляет турнирную таблицу Экстраклясы, опережая Погонь на 10 очков.

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