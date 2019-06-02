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Неймар – про обвинения в изнасиловании: Это была ловушка, и я попал в нее

15:47 162 Читати українською
Неймар – про обвинения в изнасиловании: Это была ловушка, и я попал в нее
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии записал видеообращение в Instagram, в котором опроверг всякие обвинения в изнасиловании.

"С этого момента я раскрою всю правду – нашу переписку, моменты близости. Это необходимо, чтобы доказать, что на самом деле ничего не произошло.

Неймар обвинен в изнасиловании

То, что произошло в тот день – отношения между мужчиной и женщиной, которые происходят во всех парах. Все было по взаимному согласию. На следующий день ничего не произошло, мы продолжили переписываться.

Меня обвиняют в изнасиловании, и это ранит. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень плохо и грустно слышать подобное. Потому что те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное", – сказал Неймар в своем видеообращении в Instagram.

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Бразилец показал в соцсетях, что девушка, которая обвинила его в изнасиловании, с марта по май отправляла ему интимные фото.

Напомним, сегодня стало известно, что некая девушка подала в полицейский участок Сан-Паулу заявление, в котором обвинила звездного форварда в изнасиловании. Оно якобы произошло в одном из парижских отелей 15 мая.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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