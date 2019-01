Неймар выполнил почти невиданный в футболе трюк: бразильца "избили", а Манчестер Юнайтед потирает руки

Неймар рискует пропустить длительный срок после "войны" со Страсбуром в матче 1/16 финала Кубка Франции.

62 минута матча. Один из лучших футболистов современности покидает Парк де Пренс со слезами на глазах. Неймар снова становится жертвой агрессии со стороны соперников, которые не признают футбольной красоты. Почти каждый его финт или эффектный обыгрыш воспринимается как проявление неуважения и пижонство. Последней каплей стала изысканная "ламбретта".

Неймар получил травму и покинул поле в матче Кубка Франции со Страсбуром, в котором ПСЖ одержал победу

"Неймар провоцирует? Это его стиль. Но если ты собираешься играть таким образом, будь готов, что тебя будут бить по ногам. Мы не выходим на поле, чтобы с нами развлекались. Мы – не марионетки. Хочешь повеселиться? Что ж, мы применим наше оружие", – откровенно заявляет хавбек Страсбура Энтони Гонсалвеш.

Похоже, методы игроков Страсбура полностью поддерживают французские арбитры. Вчера Неймар трижды получил мощный удар по ногам, пока не свалился на газон. Реакция рефери? Игрок Страсбура даже не "удостоился" предупреждения, хотя его грубые действия могут оставить бразильца без футбола на несколько месяцев.

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI — Ash (@AshStudio7) 23 січня 2019 р.

Пари Сен-Жермен тратит на содержание бразильской звезды почти 50 млн евро в год, поэтому катарские шейхи не собираются мириться с произволом соперников. Они считают, что только одно высказывание Гонсалвеша заслуживает тщательного изучения со стороны дисциплинарных органов Федерации футбола Франции. "Неймар вынужден страдать, потому что рефери вовремя не отреагировал на агрессию игроков Страсбура. Судьи оставили без внимания три удара по его ногам. Сразу после матча Нея пришлось отправить в больницу", – возмущается наставник ПСЖ Томас Тухель.

Poor Neymar



The PSG forward left the pitch in tears after picking up another foot injury. pic.twitter.com/IGvkWbTjUT — Goal (@goal) 23 січня 2019 р.

Уже через несколько часов стало известно, что Неймар повредил пятую плюсневую кость правой ноги. ПСЖ надеется, что обошлось без перелома, ведь аналогичная травма вывела бразильца из строя на вторую часть сезона 2017/18. Он не только пропустил решающую битву против Реала в Лиге чемпионов, но и не сумел вовремя подготовиться к чемпионату мира. История повторяется. Совсем скоро на Париж ожидает дуэль с Манчестер Юнайтед, которую Неймар рискует пропустить из-за реалий современного футбола.

Neymar left pitch in tears after horribly injuring his ankle in #PSGRCSA pic.twitter.com/5GOfRZcFnr — Ayodeji Ayodeji (@AyodejiX2) 23 січня 2019 р.

А тим часом у соціальних мережах розгорілась велика полеміка щодо брутальної поведінки гравців Страсбура. Цього разу Неймара більше захищають, ніж засуджують за намагання грати красиво. "Хіба не заради таких фінтів глядачі заповнюють трибуни? Невже гра №1 у світі стала настільки прагматичною? Тут більше не залишилось місця для справжнього спектаклю?", – риторично запитують прихильники таланту 26-річного бразильця.

А тем временем в социальных сетях разгорелась большая полемика относительно грубого поведения игроков Страсбура. На этот раз Неймара больше защищают, чем осуждают за попытку играть красиво. "Разве не ради таких финтов зрители заполняют трибуны? Неужели игра №1 в мире стала настолько прагматичной? Здесь больше не осталось места для настоящего спектакля?", риторически спрашивают поклонники таланта 26-летнего бразильца.