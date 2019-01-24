Неймар получил травму и покинул поле в матче Кубка Франции со Страсбуром, в котором ПСЖ одержал победу

В матче 1/16 Кубка Франции Дижон в суперрезультативном поединке победил Сент-Этьен, тогда как ПСЖ переиграл Страсбур, а Неймар был заменен из-за травмы.

Кубок Франции, 1/16 финала

Вири-Шатильон – Кан – 0:6

Голы: Бамму, 5, Хауи, 13, 30, Чукунте, 79, Мбенге, 88, Муаддиб, 90+1

Бержерак – Орлеан – 2:3

Маринян – Круа – 0:1

Сен-Прив – Ренн – 0:2

Голы: Сибачо, 39, Юну, 51

Сент-Этьен – Дижон – 3:6

Голы: Диони, 14, Берич, 60, Монне-Паке, 64 – Слити, 11, 50 (пен.), Кейта, 28, 47, Тавареш, 52, Марі, 90+2

ПСЖ – Страсбур – 2:0

Голы: Кавани, 4, Ди Мария, 80

Сент-Этьен после драматической поражения от Лиона в Ронском дерби дома принимал Дижон в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Уже после первого тайма счет был 2:1 в пользу гостей. Но настоящее веселье началось во втором тайме. Сначала Дижон довел счет до 5:1, затем хозяева отыграли 2 мяча, но "красным" таки удалось забить 6 гол и победить с теннисным счетом.

ПСЖ на своем поле выдал более скромный поединок со Страсбуром. Благодаря голам Эдинсона Кавани и Анхеля Ди Марии парижане спокойно прошли дальше. Но при этом произошел неприятный эпизод. Форвард хозяев Неймар получил травму ноги, причем, той самой, что и в прошлом году, когда выбыл на 3 месяца. Бразилец был заменен на 62-й минуте встречи и покидал поле со слезами.