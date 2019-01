Неймар виконав майже небачений у футболі трюк: бразильця "побили", а Манчестер Юнайтед потирає руки

Неймар ризикує пропустити тривалий термін після "війни" зі Страсбуром у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції.

62 хвилина матчу. Один з найкращих футболістів сучасності покидає Парк де Пренс зі сльозами на очах. Неймар знову стає жертвою агресії з боку суперників, які не визнають футбольної краси. Майже кожен його фінт або ефектний обіграш сприймається як прояв неповаги та піжонство. Останньою каплею стала вишукана "ламбретта".

Неймар отримав травму і покинув поле в матчі Кубка Франції зі Страсбуром, в якому ПСЖ здобув перемогу

"Неймар провокує? Це його стиль. Але якщо ти збираєшся грати таким чином, будь готовий, що тебе битимуть по ногах. Ми не виходимо на поле, щоб з нами розважалися. Ми – не маріонетки. Прагнеш повеселитись? Що ж, ми застосуємо нашу зброю", – відверто заявляє хавбек Страсбура Ентоні Гонсалвеш.

Схоже, такі методи повністю підтримують французькі арбітри. Вчора Неймар тричі отримав потужний удар по ногах, поки не повалився на газон. Реакція рефері? Гравець Страсбура навіть не "удостоївся" попередження, хоча його брутальні дії можуть залишити бразильця без футболу на декілька місяців.

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI — Ash (@AshStudio7) 23 січня 2019 р.

Парі Сен-Жермен витрачає на утримання бразильської зірки майже 50 млн євро на рік, тож катарські шейхи не збираються миритись зі свавіллям суперників. Вони вважають, що лише одне висловлювання Гонсалвеша заслуговує ретельного вивчення з боку дисциплінарних органів Федерації футболу Франції. "Неймар змушений страждати, бо рефері вчасно не відреагував на агресію гравців Страсбура. Судді залишили поза увагою три удари по його ногах. Одразу після матчу Нея довелось відправити у лікарню", – обурюється наставник ПСЖ Томас Тухель.

Poor Neymar



The PSG forward left the pitch in tears after picking up another foot injury. pic.twitter.com/IGvkWbTjUT — Goal (@goal) 23 січня 2019 р.

Вже через декілька годин стало відомо, що Неймар пошкодив п'яту плесневу кістку правої ноги. ПСЖ сподівається, що обійшлось без перелому, адже аналогічна травма вивела бразильця з ладу на другу частину сезону 2017/18. Він не лише пропустив вирішальну битву проти Реала у Лізі чемпіонів, але й не зумів вчасно підготуватись до чемпіонату світу. Історія повторюється. Зовсім скоро на Париж очікує дуель з Манчестер Юнайтед, яку Неймар ризикує пропустити через реалії сучасного футболу.

Neymar left pitch in tears after horribly injuring his ankle in #PSGRCSA pic.twitter.com/5GOfRZcFnr — Ayodeji Ayodeji (@AyodejiX2) 23 січня 2019 р.

А тим часом у соціальних мережах розгорілась велика полеміка щодо брутальної поведінки гравців Страсбура. Цього разу Неймара більше захищають, ніж засуджують за намагання грати красиво. "Хіба не заради таких фінтів глядачі заповнюють трибуни? Невже гра №1 у світі стала настільки прагматичною? Тут більше не залишилось місця для справжнього спектаклю?", – риторично запитують прихильники таланту 26-річного бразильця.