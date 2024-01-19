"Лідери" викреслять зіркового бразильця зі заявки на чемпіонат Саудівської Аравії, інформує Фабріціо Романо.

Неймар почув вердикт лікарів щодо Копа Амеріка-2024

У мережі почали з'являтися чутки про достроковий розрив контракту 31-річного Неймара, але все значно простіше. Нещодавно Аль-Хіляль підписав захисника Ренана Лоді, який став дев'ятим іноземцем у складі. Регламент саудівської Про ліги дозволяє лише 8 легіонерів у заявці, тому довелося обирати "жертву". Неймар через розрив "хрестів" не зіграє до кінця сезону, тож залишати йому місце не має жодного сенсу.

Нагадаємо, влітку Аль-Хіляль заплатив ПСЖ 90 млн євро, а самому Нею виписав 2-річний контракт на 300 млн євро. Бразилець встиг оформити гол+3 асисти, поїхав у збірну і важко травмувався. Команда чудово дає собі раду і без зірки – вершина таблиці чемпіонату, жодної поразки, 7 очок відриву від Аль-Насра Роналду.

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