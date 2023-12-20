Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар не успеет восстановиться к престижному турниру.

В октябре 31-летний бразилец получил тяжелую травму в матче отбора к ЧМ-2026 против Уругвая (0:2). У Неймара диагностировали надрыв крестообразной связки.

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Ожидалось, что он сможет сыграть в апреле. Впрочем, врач сборной Бразилии считает, что восстановление Неймара требует больше времени, чем ожидалось.

"Слишком рано, нет смысла пропускать шаги восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале 2024 года по европейскому календарю, то есть в августе", – цитирует слова врача Лассмара Фабрицио Романо.

Таким образом Неймар не сможет принять участие в Копа Америка. Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл всего пять матчей за Аль-Хиляль. В активе Неймара гол и три ассиста.

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