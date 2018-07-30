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Неймар: Вы думаете, что я веду себя слишком артистично, но я страдаю на поле

18:43 6 Читати українською
Неймар: Вы думаете, что я веду себя слишком артистично, но я страдаю на поле
Неймар / соцсети

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прокомментировал свои падения на футбольном поле.

"Вы думаете, что я веду себя слишком артистично на поле, и иногда так и есть. Но правда в том, что я страдаю. Вы не представляете, через что я прохожу за пределами поля.

Тухель рассказал о своей особой связи с Неймаром

Когда я не разговариваю с прессой, это не значит, что я люблю только выигрывать, это означает, что я просто не научился, чтобы не разочаровывать вас.

Когда я выгляжу не вежливо, это не значит, что я испорченный ребенок. Это потому что я не научился тому, как овладеть своей злостью.

Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля

Вы думаете, что я много падал. Но я не падал, я валился. И это более болезненно чем если кто-то наступит на твою прооперированную лодыжку", – цитирует Неймара goal.com.

Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бразилия Бразилия Франция Неймар Неймар
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