Неймар: Вы думаете, что я веду себя слишком артистично, но я страдаю на поле

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прокомментировал свои падения на футбольном поле.

"Вы думаете, что я веду себя слишком артистично на поле, и иногда так и есть. Но правда в том, что я страдаю. Вы не представляете, через что я прохожу за пределами поля.

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Когда я не разговариваю с прессой, это не значит, что я люблю только выигрывать, это означает, что я просто не научился, чтобы не разочаровывать вас.

Когда я выгляжу не вежливо, это не значит, что я испорченный ребенок. Это потому что я не научился тому, как овладеть своей злостью.

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Вы думаете, что я много падал. Но я не падал, я валился. И это более болезненно чем если кто-то наступит на твою прооперированную лодыжку", – цитирует Неймара goal.com.