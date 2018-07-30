Неймар: Ви думаєте, що я веду себе занадто артистично, але я страждаю на полі

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар прокоментував свої падіння на футбольному полі.

"Ви думаєте, що я веду себе занадто артистично на полі, і іноді так і є. Але правда в тому, що я страждаю. Ви не уявляєте, через що я проходжу за межами поля.

Тухель розповів про свій особливий зв'язок з Неймаром

Коли я не розмовляю з пресою, це не означає, що я люблю лише вигравати, це означає, що я просто не навчився програвати, щоб не розчаровувати вас.

Коли я виглядаю не ввічливим, це не значить, що я зіпсована дитина. Це тому що я не навчився тому, як оволодіти своєю злістю.

Перед тим як потрапити у тінь Мессі – у цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Ліонеля

Ви думаєте, що я багато падав. Але я не падав, я валився. І це болісніше ніж хтось наступить на твою прооперовану щиколотку", – цитує Неймара goal.com.