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Неймар: Ви думаєте, що я веду себе занадто артистично, але я страждаю на полі

19:33 4 Читать на русском
Неймар: Ви думаєте, що я веду себе занадто артистично, але я страждаю на полі
Неймар / соцмережі

Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар прокоментував свої падіння на футбольному полі.

"Ви думаєте, що я веду себе занадто артистично на полі, і іноді так і є. Але правда в тому, що я страждаю. Ви не уявляєте, через що я проходжу за межами поля.

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Коли я не розмовляю з пресою, це не означає, що я люблю лише вигравати, це означає, що я просто не навчився програвати, щоб не розчаровувати вас.

Коли я виглядаю не ввічливим, це не значить, що я зіпсована дитина. Це тому що я не навчився тому, як оволодіти своєю злістю.

Перед тим як потрапити у тінь Мессі – у цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Ліонеля

Ви думаєте, що я багато падав. Але я не падав, я валився. І це болісніше ніж хтось наступить на твою прооперовану щиколотку", – цитує Неймара goal.com.

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Бразилія Бразилія Франція Неймар Неймар
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