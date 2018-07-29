Тухель рассказал о своей особой связи с Неймаром

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о особой связи между ним и бразильским нападающим команды Неймаром.

"Я уверен, что у меня с Неймаром есть особая связь. Думаю, мне необходимо иметь взаимоотношения с игроками подобного уровня.

Неймар – выдающийся футболист, знает вкус больших побед и знает, как нужно себя вести во время поражений, потому что это спорт.

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Я помогу ему переживать большие поражения. Однако содержание моей беседы с ним я раскрывать не буду.

Я еще достаточно молодой, но знаю, как нужно выстраивать общение с Неймаром", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, вчера подопечные Тухеля разгромно проиграли лондонскому Арсеналу со счетом 5:1.

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