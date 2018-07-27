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Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля

18:18 18 Читати українською
Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля
Неймар в Сантосе

7 лет назад Неймар отметился фантастическим голом, который был признан самым красивым по итогам 2011 года.

27 июля 2011 Неймар в составе Сантоса организовал роскошный гол в ворота Фламенго в рамках бразильской Серии А. Тогда еще 19-летний вингер получил мяч на левом фланге у центральной линии и благодаря скорости и дриблингу совершил фантастический рейд к чужой штрафной площади, обыграв половину футболистов команды-соперницы.

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ФИФА назвала этот гол лучшим в 2011 году и вручила Неймару награду имени Ференца Пушкаша. В голосовании бразилец опередил Уэйна Руни и Лионеля Месси, который впоследствии кардинально повлияет на его футбольную судьбу.

Через 2 года Неймар перейдет в Барселону, а еще несколько сезонов спустя он решит, что Месси его затмевает и мешает выиграть "Золотой мяч", потому убежит в Пари Сен-Жермен.

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27 июля 2011, Неймар забивает Фламенго:

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Видеоновости Фантастические голы Мир Лионель Месси Лионель Месси Неймар Неймар Сантос Сантос
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