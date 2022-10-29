Неймар поддержал своего земляка Антони, на которого набросились после матча Лиги Европы против Шерифа.

Новичок МЮ в одном из эпизодов исполнил издевательский финт на 360 градусов, однако далеко не всем понравилась такая дерзость. Британские эксперты набросились на Антони за "показуху и пижонство". Неймар не обошел ситуацию с партнером по сборной Бразилии.

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"Так держать, даже не думай меняться! Давай, парень! Смелость и радость", – написал Неймар в Instagram. Звезда ПСЖ и сам не раз получал сокрушительную критику за свои дерзкие финты во время официальных матчей.

Напомним, летом МЮ заплатил Аяксу за Антони 100 млн евро. Вингер не забывает и о своих непосредственных обязанностях, оформив 3 гола в 6 матчах АПЛ.

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