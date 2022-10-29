Неймар підтримав свого земляка Антоні, на якого накинулись після матчу Ліги Європи проти Шерифа.

Новачок МЮ в одному з епізодів виконав знущальний фінт на 360 градусів, однак далеко не всім сподобалась така зухвалість. Британські експерти накинулись на Антоні за "показуху і піжонство". Неймар не оминув ситуацію з партнером по збірній Бразилії.

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"Так тримати, навіть не думай змінюватись! Давай, хлопче! Сміливість та радість", – написав Неймар в Instagram. Зірка ПСЖ і сам не раз отримував нищівну критику за свої зухвалі фінти під час офіційних матчів.

Нагадаємо, влітку МЮ заплатив Аяксу за Антоні 100 млн євро. Вінгер не забуває і про свої безпосередні обов'язки, оформивши 3 голи у 6 матчах АПЛ.

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