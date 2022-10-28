22-летний летний новичок "красных дьяволов" во время матча ЛЕ остановил мяч на чужой части поля и выполнил два разворота на 360 градусов, сорвав овации Олд Траффорд.

Ptdrrr Antony... APPLIQUE TOI DERRIÈRE QUAND TU FAIS ÇApic.twitter.com/3grG4mSHdd — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 27, 2022

Однако не все оценили финт Антони. Легенда МЮ Пол Скоуз раскритиковал футболиста. "Я не знаю, что он делает. Это смешно. Показуха. Но это его манера игры. Я видел, как он делал это в Аяксе. Думаю, ему надо избавиться от этого", – заявил он в эфире BT Sport.

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Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг был более сдержанным. "Не вижу проблемы, если финт приносит пользу. Это круто, пока полезно. Если ты не потерял мяч, все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы", – резюмировал коуч.

Сам Антони в Instagram дал понять, что останавливаться не собирается, и опубликовал видео с дерзким трюком: "Мы известны благодаря своему искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь".

Между тем соцсети не дремали и создали ряд шуток о дриблинге бразильца, который уже провел 11 матчей за МЮ и забил 3 гола в АПЛ.

If Antony was a chickpic.twitter.com/OtQS679eCP — Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2022

Antony vs Sheriff pic.twitter.com/znTYkcNjEf — Midnite Football (@MidniteFtbl) October 28, 2022

Antony to the pundits pic.twitter.com/Ka3kNMayF1 — mo (@Mo_therad) October 28, 2022

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