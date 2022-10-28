Антони взорвал соцсети дерзким финтом – легенда МЮ в ярости, но вингер останавливаться не собирается
Игрок Манчестер Юнайтед Антони стал главным героем социальных сетей после поединка 5-го тура Лиги Европы против Шерифа (3:3).
22-летний летний новичок "красных дьяволов" во время матча ЛЕ остановил мяч на чужой части поля и выполнил два разворота на 360 градусов, сорвав овации Олд Траффорд.
Однако не все оценили финт Антони. Легенда МЮ Пол Скоуз раскритиковал футболиста. "Я не знаю, что он делает. Это смешно. Показуха. Но это его манера игры. Я видел, как он делал это в Аяксе. Думаю, ему надо избавиться от этого", – заявил он в эфире BT Sport.
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Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг был более сдержанным. "Не вижу проблемы, если финт приносит пользу. Это круто, пока полезно. Если ты не потерял мяч, все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы", – резюмировал коуч.
Сам Антони в Instagram дал понять, что останавливаться не собирается, и опубликовал видео с дерзким трюком: "Мы известны благодаря своему искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь".
Между тем соцсети не дремали и создали ряд шуток о дриблинге бразильца, который уже провел 11 матчей за МЮ и забил 3 гола в АПЛ.
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