Неймар восстановился после тяжелой травмы, – врач сборной Бразилии

На фоне слухов о переходе Неймара в Барселону все забыли о травме бразильца.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар оценил физическое состояние Неймара, который травмировался за неделю до старта Копа Америка-2019, где команда форварда стала победителем.

ПСЖ оштрафовал Неймара на серьезную сумму за неявку на сборы

"Если бы он был в клубе, то сейчас был бы в процессе перехода к полноценным тренировкам. Он бы работал с мячом на поле", – цитирует Ласмара UOL.

Напомним, по слухам, 27-летний форвард близок к переходу в Барселону. Форвард ПСЖ проигнорировал приглашение парижан на предсезонные сборы и не явился в расположение команды.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону