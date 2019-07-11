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Неймар восстановился после тяжелой травмы, – врач сборной Бразилии

21:56 30 Читати українською
Неймар восстановился после тяжелой травмы, – врач сборной Бразилии
Неймар / Фото 90Min

На фоне слухов о переходе Неймара в Барселону все забыли о травме бразильца.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар оценил физическое состояние Неймара, который травмировался за неделю до старта Копа Америка-2019, где команда форварда стала победителем.

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"Если бы он был в клубе, то сейчас был бы в процессе перехода к полноценным тренировкам. Он бы работал с мячом на поле", – цитирует Ласмара UOL.

Напомним, по слухам, 27-летний форвард близок к переходу в Барселону. Форвард ПСЖ проигнорировал приглашение парижан на предсезонные сборы и не явился в расположение команды.

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ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Неймар Бразилия Бразилия Неймар в Барселону
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