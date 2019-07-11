Неймар відновився від важкої травми, – лікар збірної Бразилії

На фоні чуток про перехід Неймара в Барселону усі забули про травму бразильця.

Лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар оцінив фізичний стан Неймара, який травмувався за тиждень до старту Копа Амеріка-2019, де команда форварда стала переможцем.

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"Якби він був e клубі, то зараз був би в процесі переходу до повноцінних тренувань. Він би працював з м'ячем на полі", – цитує Ласмара UOL.

Нагадаємо, за чутками, 27-річний форвард близький до переходу в Барселону. Форвард ПСЖ проігнорував запрошення парижан на передсезонні збори та не прибув у розташування команди.

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