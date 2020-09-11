Форвард ПСЖ Неймар стал одним из первых звездных игроков финалиста Лиги чемпионов, которые выздоровели после коронавируса.

"Я вернулся к тренировкам, очень счастлив. Коронавирус прочь", – написал бразилец в своем твиттере.

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Отметим, что Неймар стал одним из игроков ПСЖ, которые подхватили коронавирус во время отпуска. Кроме Нея на COVID-19 заболели Мбаппе, Навас, Паредес, Маркиньос, Ди Мария.

Напомним, ПСЖ ослабленным составом уступил новичку Лиги 1 Ланса (1:0) в матче второго тура чемпионата и оказался среди неудачников французского чемпионата.

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