Неймар повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу
Форвард ПСЖ Неймар став одним із перших зіркових гравців фіналіста Ліги чемпіонів, які одужали після коронавірусу.
"Я повернувся до тренувань, надзвичайно щасливий. Коронавірус геть", – написав бразилець у своєму твіттері.
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Зазначимо, що Неймар став одним із гравців ПСЖ, які підхопили коронавірус під час відпустки. Окрім Нея на COVID-19 захворіли Мбаппе, Навас, Паредес, Маркіньйос, Ді Марія.
Нагадаємо, ПСЖ ослабленим складом поступився новачку Ліги 1 Лансу (1:0) у матчі другого туру чемпіонату та опинився серед невдах французького чемпіонату.
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