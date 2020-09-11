Форвард ПСЖ Неймар став одним із перших зіркових гравців фіналіста Ліги чемпіонів, які одужали після коронавірусу.

"Я повернувся до тренувань, надзвичайно щасливий. Коронавірус геть", – написав бразилець у своєму твіттері.

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Зазначимо, що Неймар став одним із гравців ПСЖ, які підхопили коронавірус під час відпустки. Окрім Нея на COVID-19 захворіли Мбаппе, Навас, Паредес, Маркіньйос, Ді Марія.

Нагадаємо, ПСЖ ослабленим складом поступився новачку Ліги 1 Лансу (1:0) у матчі другого туру чемпіонату та опинився серед невдах французького чемпіонату.

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