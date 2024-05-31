Французский феномен покинул Париж, поскольку его контракт с ПСЖ завершился. Килиан Мбаппе недавно заявил, что через несколько дней весь мир узнает, где он продолжит карьеру. Вероятнее всего нападающий присоединится к Реалу.

Мбаппе сделал заявление относительно своего будущего – Килиан рассекретил, будет ли болеть за Реал в финале ЛЧ

По информации RMC Sport, мадридцы объявят о переходе француза в понедельник или во вторник. Сейчас клуб готовится к официальному подтверждению трансфера.

Впрочем, Реал не сможет представить Килиана Мбаппе публике Бернабеу, поскольку он сейчас находится в расположении сборной Франции и готовится к Евро-2024. Как информирует El Partidazo de COPE, мадридцы презентуют форварда после того, как Дидье Дешам с его командой закончат выступления на турнире.

Напомним, Килиан Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. В общем француз сыграл за парижан в 308 матчах, в которых забил 256 голов и отдал 108 ассистов. Со столичным клубом Килиан добывал шесть раз титул чемпиона Франции.

Мбаппе, я пишу тобі листа...