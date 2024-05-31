Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик вскоре может сменить клуб в Испании.

Интерес "матрасников" к украинцу не угасает. Атлетико сделал предложение Жироне по Довбику в размере 25 миллионов евро, но получил отказ.

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Как информирует TodoFichajes, переговоры между двумя испанскими клубами сдвинулись с мертвой точки. "Матрасники" готовы повысить свое предложение до 33 млн евро за игрока. Осталось согласовать лишь несколько деталей, и если все пойдет хорошо, то, вероятнее всего, сделка будет официально объявлена в первую неделю июня.

Напомним, что Артем Довбик присоединился к Жироне в 2023 году. Украинскому форварду в первом же сезоне удалось получить звание лучшего бомбардира Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах за "красно-белых".

К слову, Наполи, который может летом продать Виктора Осимхена, также заинтересован в услугах Артема Довбика.

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