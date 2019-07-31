toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАРЬЯН ШВЕД ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР

Президенты Барселоны и ПСЖ встретятся в Ливерпуле, где могут решить судьбу Неймара

13:06 54 Читати українською
Президенты Барселоны и ПСЖ встретятся в Ливерпуле, где могут решить судьбу Неймара
Неймар / Фото REUTERS

Хосеп Бартомеу и Нассер Аль-Хелаифи встретятся на саммите ECA, который состоится в Ливерпуле 16 августа.

Главным вопросом саммита будет обсуждение реформы Лиги чемпионов, которая планируется в 2024 году, сообщает Mundo Deportivo.

Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу

По информации издания, президенты клубов могут также обсудить будущее нападающего ПСЖ Неймара, который выразил желание покинуть французский клуб и перейти в Барселону.

Отмечается, что каталонцы по-прежнему не смогут выплатить за этот переход необходимую сумму и до последнего будут пытаться предложить обмен на нескольких игроков "сине-гранатовых".

Ранее ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в любой клуб, кроме Барселоны, за 200 млн евро. Президент каталонцев во время встречи попытается убедить Аль-Хелаифи изменить решение.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
"Меня били палками на глазах у дочери из-за моей принципиальности". Правила жизни Антонио Конте
11:00
651
Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Испания Хосеп-Мария Бартомеу Нассер Аль-Хелаифи Неймар в Барселону
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
2
мин
Карпаты
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук