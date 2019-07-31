Президенты Барселоны и ПСЖ встретятся в Ливерпуле, где могут решить судьбу Неймара

Хосеп Бартомеу и Нассер Аль-Хелаифи встретятся на саммите ECA, который состоится в Ливерпуле 16 августа.

Главным вопросом саммита будет обсуждение реформы Лиги чемпионов, которая планируется в 2024 году, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, президенты клубов могут также обсудить будущее нападающего ПСЖ Неймара, который выразил желание покинуть французский клуб и перейти в Барселону.

Отмечается, что каталонцы по-прежнему не смогут выплатить за этот переход необходимую сумму и до последнего будут пытаться предложить обмен на нескольких игроков "сине-гранатовых".

Ранее ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара в любой клуб, кроме Барселоны, за 200 млн евро. Президент каталонцев во время встречи попытается убедить Аль-Хелаифи изменить решение.

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