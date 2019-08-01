Неймар в Барселону: каталонці запропонували ПСЖ нову формулу потенційного трансферу

Україна — 13:30 1085
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Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄЛіга Європи — 08:00 4065
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Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти ФенербахчеТовариські матчі — 06:30 10001
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Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофейСвіт — 31 лип 1099
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Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність ТайсонаУкраїна — 31 лип 6436