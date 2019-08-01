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Неймар в Барселону: каталонці запропонували ПСЖ нову формулу потенційного трансферу

12:38 960 Читать на русском
Неймар в Барселону: каталонці запропонували ПСЖ нову формулу потенційного трансферу
Неймар / Фото з відкритих джерел

Барселона та ПСЖ не втомлюються шукати нові способи здійснити трансфер форварда парижан Неймара.

Представники каталонського клубу запропонували ПСЖ можливість оренди Неймара на сезон з можливістю обов'язкового викупу, повідомляє L'Equipe.

Президенти Барселони та ПСЖ зустрінуться в Ліверпулі, де можуть вирішити долю Неймара

В Парижі не мають наміру навіть розглядати такі умови і хочуть отримати за свою зірку фіксовану суму в 300 млн євро.

Також ПСЖ встановив дедлайн саги з переходом Немара – 10 серпня. Саме в цей день парижани проведуть перший поєдинок чемпіонату Франції сезону 2019/20.

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Трансфери Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Трансфери ПСЖ
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