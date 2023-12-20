Нападник Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар не встигне відновитися до престижного турніру.

У жовтні 31-річний бразилець отримав важку травму в матчі відбору до ЧС-2026 проти Уругваю (0:2). У Неймара діагностували надрив хрестоподібної зв'язки.

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Очікувалося, що він зможе зіграти у квітні. Утім, лікар збірної Бразилії вважає, що відновлення Неймара потребує більше часу, ніж очікувалося.

"Занадто рано, немає сенсу пропускати кроки відновлення. Ми очікуємо, що він буде готовий повернутися на початку 2024 року за європейським календарем, тобто в серпні", – цитує слова лікаря Лассмара Фабріціо Романо.

Таким чином Неймар не зможе взяти участь у Копа Амеріка. Турнір пройде у США з 20 червня по 14 липня 2024 року.

У поточному сезоні бразилець зіграв лише п'ять матчів за Аль-Хіляль. В активі Неймара гол та три асисти.

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