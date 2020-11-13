28-летний форвард снова требует у каталонского клуба 43,6 млн евро. Эти деньги были предусмотрены в качестве бонуса за подписание нового контракта в 2016 году, однако после перехода Неймара в ПСЖ Барселона отказалась платить. Дело дошло до суда, который после трехлетнего разбирательства вынес решение в пользу Барсы. Более того, бразильца обязали заплатить 6,7 млн евро.

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Теперь же адвокаты Неймара пытаются обжаловать указанное решение и снова требуют от испанского клуба выплатить указанную сумму. Дело рассмотрит Высший суд Каталонии, сообщает Marca.

Заметим, что Барселона переживает серьезный финансовый кризис. Клуб должен срочно уменьшить зарплатную ведомость на 30% – иначе "сине-гранатовым" грозит даже банкротство. Ряд футболистов пока не приняли новые условия контрактов.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ летом 2017-го за 222 млн евро. Тот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола. После того бразилец неоднократно пытался вернуться в Испанию, но потерпел неудачу и теперь даже готов подписать новый контракт с парижским клубом.

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