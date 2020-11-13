Нападник ПСЖ ніяк не може врегулювати фінансові питання зі своїм колишнім клубом – Барселоною.

28-річний форвард знову вимагає у каталонського клубу 43,6 млн євро. Ці гроші були передбачені як бонус за підписання нового контракту в 2016 році, проте після переходу Неймара в ПСЖ Барселона відмовилася платити. Справа дійшла до суду, який після трирічного розгляду ухвалив рішення на користь Барси. Ба більше, бразильця зобов'язали заплатити 6,7 млн євро.

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Тепер же адвокати Неймара намагаються оскаржити вказане рішення та знову вимагають від іспанського клубу виплатити вказану суму. Справу розгляне Вищий суд Каталонії, повідомляє Marca.

Зауважимо, що Барселона переживає серйозну фінансову кризу. Клуб повинен терміново зменшити зарплатну відомість на 30% – в іншому разі "синьо-гранатовим" загрожує навіть банкрутство. Низка футболістів наразі не прийняли нові умови контрактів.

Нагадаємо, Неймар перебрався в ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро. Той трансфер досі залишається найдорожчим в історії футболу. Після того бразилець неодноразово намагався повернутися в Іспанію, але зазнав невдачі і тепер навіть готовий підписати новий контракт з паризьким клубом.

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