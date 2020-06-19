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Неймар проиграл суд Барселоне и вынужден вернуть каталонцам космическую сумму

15:12 - Читати українською
Неймар проиграл суд Барселоне и вынужден вернуть каталонцам космическую сумму
Неймар с президентом Барселоны / ФК Барселона

Суд Барселоны принял решение по делу касательно иска Неймара к каталонскому клубу о выплате бонуса за подписание нового контракта.

Социальный суд Барселоны принял решение в пользу клуба – исковые требования нападающего ПСЖ отклонены. Неймар, который стремился получить от каталонцев бонус за подписание нового контракта в 2016 году, теперь должен заплатить "сине-гранатовым" 6,7 млн евро.

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Напомним, в 2016-м году бразилец подписал новое соглашение с Барселоной, которое предусматривало выплату бонуса в размере 43,6 млн евро. После перехода Неймара в ПСЖ каталонцы отказались выплачивать деньги, а нападающий подал иск в суд. Теперь же бразилец не только не получит деньги, но и вынужден сам заплатить Барселоне.

Впрочем, ставить точку в деле, которое длилось 3 года, пока рано. Скорее всего, Неймар и его представители будут подавать апелляцию, сообщает Mundo Deportivo.

Как известно, в 2017 году Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается рекордным в истории футбола.

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Испания Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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