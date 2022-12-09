Неймар со слезами намекнул на завершение карьеры: "Думаю, это мой последний ЧМ"
Нападающий сборной Бразилии Неймар очень болезненно переживает вылет из очередного чемпионата мира.
Звезда "селесао" отличился голом в дополнительное время матча против хорватов, но это не спасло от вылета на стадии 1/4 финала. Бразильцы пропустили, проиграли серию пенальти, а Неймар после финального свистка не мог сдержать слез и сделал резонансное заявление.
Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2) – видео голов и серии пенальти
"Думаю, это мой последний чемпионат мира. Я воспринимаю его последним, потому что не знаю, хватит ли у меня силы духа в дальнейшем заниматься футболом" – журналист Бен Джейкобс цитирует эмоциональные слова Неймара, которому в феврале исполнится всего 31 год.
Напомним, для самого дорогого футболиста мира это был третий Мундиаль в жизни, но он ни разу даже не доходил до финала.
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