Хорватія зустрічається з Бразилією в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Бразилія лишень вийшла на поле, а вже встановила рекорд. "Селесау" стали першою командою в історії, яка 15 разів грала у чвертьфіналах чемпіонатів світу. Щодо Хорватії, то вона теж має унікальне досягнення. Щоправда, лише для нинішнього Мундіалю. "Картаті" – єдина команда ЧС-2022, яка посіла в групі друге місце і потрапили до вісімки найкращих.

Основний час звітного матчу завершився без голів. Бразилія володіла незначною перевагою, але втілити її змогла лише наприкінці першого екстратайму. Неймар взяв справу в свої руки і таки організував гол, заодно наздогнавши Пеле за кількістю забитих м'ячів у збірній – по 77.