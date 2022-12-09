Хорватия и Бразилия выявили сильнейшего лишь после 120 минут игрового времени (1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти). Счет и обзор матча 1/4 финала Чемпионата мира 2022 – на "Футбол 24".

Интересный факт. Алиссон за весь турнир выдал только 5 сейвов. У Ливаковича за одни 90 минут сегодня 9 спасений. Грубости на старте овертайма. Антони пробрасывал между ног Сосе, вингера МЮ завалили без особых церемоний. Неймар вообще вполне себе наиграл на жёлтую двойным ударом по ногам, но Майкл Оливер простил. Это 8 овертайм для Хорватии за 9 последних матчей стадии плей-офф на крупных турнирах. Только в финале ЧМ-2018 не было дополнительных таймов.

Пока комментатор Суспільного неизвестно где видит "последние вздохи хорватов" и пренебрежительно говорит о Петковиче, нападающий Динамо Загреб шедеврально расправляется с двумя оппонентами и катит под удар Брозовичу, у которого напрочь сбился прицел. А вот и Неймар, сделавший гол из ничего. Стеночка с Родриго – раз. Стенка с Пакета – два. Далее обыгрыш вратаря и удар с острого угла под перекладину. Неймар забил 4 гола за 3 матча против Хорватии.

Перед вторым дополнительным таймом Алекс Сандро и экс-хавбек Шахтера Фред заменили Милитао и Пакета. И как же нелепо пропускают хваленые фавориты №1. Потеря бразильцев на чужой половине. 29-летний Оршич, вышедший лишь за 3 минуты до этого, протянул и прострелил. Петкович, уровень которого самодовольно так унижал комментатор Столярчук, забивает. Две замены Далича сыграли! Каземиро с нескольких метров пробивает прямо в Ливаковича. Серия пенальти определяет все.

Алиссон заваливается в угол, Влашич первый забивает – под перекладину, пусть и по центру. Родриго подходил к отметке довольно неуверенно и запорол свой удар. Браво, Ливакович! Ловро Майер не лучшим образом дал по центру, но Алиссон будто играет в поддавки и заблаговременно летит во все тот же правый от себя угол. Каземиро с огромными проблемами реализовывает первый бразильский пенальти – Ливакович снова едва не вытащил. Модрич не оставляет шансов голкиперу Ливерпуля. Как и Педро – стражу ворот Динамо Загреб. Оршич в уголок, хоть Алиссон впервые хотя бы направление угадал. Маркиньос в штангу, 4:2 в серии послематчевых пенальти – это конец. В полуфинале Хорватия сыграет против победителя пары Нидерланды – Аргентина.

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