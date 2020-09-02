В лагере ПСЖ обнаружены три положительные случаи COVID-19. К Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса присоединился Неймар.

Официальный сайт ПСЖ подтвердил наличие коронавируса у трех футболистов первой команды. Правда, не назвал их фамилии. Все инфицированные игроки изолированы в соответствии с требованиями медицинского протокола.

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Carrusel Deportivo выяснило, что положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. О болезни двух последних заподозрили еще вчера, 1 сентября.

Заметим, что сезон Лиги 1 2020/21 уже стартовал – правда, свой первый матч команда Томаса Тухеля проведет лишь 10 сентября против Ланса.

Напомним, в сезоне 2019/20 ПСЖ завоевал все внутренние титулы во Франции и дошел до финала Лиги чемпионов, в котором Неймар и Ко уступили Баварии со счетом 0:1.

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