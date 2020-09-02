У таборі ПСЖ виявлені три позитивні випадки COVID-19. До Анхеля Ді Марії та Леандро Паредеса приєднався Неймар.

Офіційний сайт ПСЖ підтвердив наявність коронавірусу у трьох футболістів першої команди. Щоправда, не назвав їхні прізвища. Всі інфіковані гравці ізольовані відповідно до вимог медичного протоколу.

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Carrusel Deportivo з'ясувало, що позитивні тести на COVID-19 було виявлено у Неймара, Леандро Паредеса та Анхеля Ді Марії. Про хворобу двох останніх запідозрили ще вчора, 1 вересня.

Зауважимо, що сезон Ліги 1 2020/21 вже стартував – щоправда, свій перший матч команда Томаса Тухеля проведе лише 10 вересня проти Ланса.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 ПСЖ здобув всі внутрішні титули у Франції та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, у якому Неймар та Ко поступилися Баварії з рахунком 0:1.

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