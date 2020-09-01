Вингер Вулверхэмптона Адама Траоре отменил свой рейс в Мадрид и пока не присоединился к команде Луиса Энрике, информирует Marca.

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Игрок в Англии сдал последний тест на COVID-19, который оказался положительным. В течение 24 часов Траоре сдаст повторный тест, но его шансы присоединиться к сборной Испании выглядят крайне призрачными. Таким образом, 24-летний вингер рискует потерять возможность дебютировать за "Фурию Роху". Ранее из-за коронавируса из заявки вычеркнули еще одного игрока пиренейцев – форварда Реал Сосьедада Микеля Оярсабаля.

Напомним, в сентябре Испания сыграет два стартовых матча Лиги наций – выезд в Германию состоится 3-го, а уже 6-го подопечные Луиса Энрике будут принимать сборную Украины в Мадриде.

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