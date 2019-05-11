ПСЖ благодаря Неймару обыграл Анже – парижане первыми в топ-5 чемпионатах забили 100 голов за сезон

ПСЖ на выезде обыграл Анже в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Франция, 36 тур

Анже – ПСЖ – 1:2

Голы: Тэт, 88 – Неймар, 20, Ди Мария, 58

В стартовом матче 36-го тура Пари Сен-Жермен без особых проблем одолел Анже. Героем встречи стал Неймар. Бразилец в середине первого тайма открыл счет, а после перерыва помог отличиться Ди Марии.

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Гол аргентинца стал для ПСЖ 100-м в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Команда Томаса Тухеля стала первой в топ-5 чемпионатах Европы, кому удалось достичь таких показателей в текущем сезоне.

Анже в конце матча сумел сократить отставание. Тэт промазал с пенальти, но первым сыграл на добивании.

Напомним, ПСЖ уже в статусе чемпиона возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Анже занимает 12 место.