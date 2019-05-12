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Неймар розкішно обіграв суперника в матчі чемпіонату Франції

12 травня 14:56 2045 Читать на русском
Неймар розкішно обіграв суперника в матчі чемпіонату Франції
Неймар / FOX Sports Asia

Нападник ПСЖ Неймар неймовірним фінтом обіграв захисника у вчорашньому матчі проти Анже (2:1).

 

На останніх хвилинах матчу проти Анже Неймар красивим фінтом знищив суперника.

ПСЖ завдяки Неймару обіграв Анже – парижани першими у топ-5 чемпіонатах забили 100 голів за сезон

Бразилець підбив м'яч і п'ятою перекинув захисника біля кутового прапорця. Втім, це не допомогло Неймару відзначитись голом, оскільки він випустив м'яч за межі поля.

Додамо, що ПСЖ в меншості мінімально переграв Анже, за парижан відзначились Неймар і Ді Марія.

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Теги
Відеоновини ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар Анже - ПСЖ
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