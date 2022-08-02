В последний день июля ПСЖ разгромил Нант в матче за Суперкубок Франции со счетом 4:0. Настроение у представителей столичного клуба ожидаемо было отличным.

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После матча Неймар неожиданно решил поучаствовать в церемонии награждения. Правда, не со стороны футболистов. Бразилец раздавал медали одноклубникам и, похоже, получал от этого удовольствие.

Напомним, в чемпионате Франции подопечные Кристофа Галтье стартуют в субботу, 6 августа. Соперником в первом туре будет Клермон.