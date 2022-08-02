В останній день липня ПСЖ розгромив Нант у матчі за Суперкубок Франції із рахунком 4:0. Настрій у представників столичного клубу очікувано був чудовим.

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Після поєдинку Неймар несподівано вирішив взяти участь у церемонії нагородження. Щоправда, не зі сторони футболістів. Бразилець роздавав медалі одноклубникам і, схоже, отримував від цього насолоду.

Après son doublé, @neymarjr à la distribution des ??́???????



????? ???? à toutes et tous ️ pic.twitter.com/L0qM8r7Rho — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 31, 2022

Neymar is handing out the medals pic.twitter.com/574Hfx9Fwj — Janty (@CFC_Janty) July 31, 2022

Нагадаємо, в чемпіонаті Франції підопічні Крістофа Гальтьє стартують у суботу, 6 серпня. Суперником у першому турі буде Клермон.

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