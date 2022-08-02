Неймар роздавав медалі гравцям ПСЖ після перемоги у Суперкубку Франції: вірусні кадри
Зірка парижан Неймар тимчасово змінив професію на футбольному полі.
В останній день липня ПСЖ розгромив Нант у матчі за Суперкубок Франції із рахунком 4:0. Настрій у представників столичного клубу очікувано був чудовим.
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Після поєдинку Неймар несподівано вирішив взяти участь у церемонії нагородження. Щоправда, не зі сторони футболістів. Бразилець роздавав медалі одноклубникам і, схоже, отримував від цього насолоду.
Нагадаємо, в чемпіонаті Франції підопічні Крістофа Гальтьє стартують у суботу, 6 серпня. Суперником у першому турі буде Клермон.
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