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Неймар пропустит очередной матч ПСЖ из-за травмы – известно, когда бразилец вернется на поле

16:17 27 Читати українською
Неймар пропустит очередной матч ПСЖ из-за травмы – известно, когда бразилец вернется на поле
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар не поможет своей команде в поединке французского первенства против Лиона.

"Я думаю, что Неймару еще рано возвращаться. Мы уже приняли такое решение. Неймар, Маркиньос и Тьягу Силва должны вернуться на поле в поединке против Дижона, если все будет нормально", – приводит слова Тухеля Goal.com.

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Напомним, Неймар получил травму в поединке против Монпелье, в котором ушиб ребра. Матч против Нанта форвард уже пропустил. Добавим, что поединок Кубка Франции против Дижона запланирован на 12 февраля.

В активе Неймара в сезоне 2019/20 15 голов и 10 ассистов во всех турнирах. 27-летний бразилец успел сыграть 18 матчей.

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Тиагу Силва Тиагу Силва Маркиньос Маркиньос Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель
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