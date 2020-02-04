Неймар в который раз травмировался – мистическая серия бразильца

Форвард ПСЖ Неймар не сможет помочь парижанам в матче 23-го тура Лиги 1 против Нанта.

Бразилец через боль в ребрах не сможет сыграть в следующем матче ПСЖ, сообщает Goal.com.

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Врачи ПСЖ заявили, что нападающий травмировался в поединке против Монпелье. Интересно, что Неймар травмировался уже третий год подряд будет встречать свой день рождения с повреждением.

В активе Неймара в сезоне 2019/20 15 голов и 10 ассистов во всех турнирах. 27-летний бразилец успел сыграть 18 матчей.

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