Неймар пропустить черговий матч ПСЖ через травму – відомо, коли бразилець повернеться на поле

Нападник ПСЖ Неймар не допоможе своїй команді у поєдинку французької першості проти Ліона.

"Я думаю, що Неймару ще зарано повертатися. Ми вже прийняли таке рішення. Неймар, Маркіньйос та Тьягу Сілва мають повернутись на поле у поєдинку проти Діжона, якщо все буде нормально", – наводить слова Тухеля Goal.com.

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Нагадаємо, Неймар травмувався в поєдинку проти Монпельє, в якому пошкодив ребра. Матч проти Нанта форвард вже пропустив. Додамо, що поєдинок Кубка Франції проти Діжона запланований на 12 лютого.

В активі Неймара у сезоні 2019/20 15 голів та 10 асистів у всіх турнірах. 27-річний бразилець встиг відіграти 18 поєдинків.

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