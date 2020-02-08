toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Неймар пропустить черговий матч ПСЖ через травму – відомо, коли бразилець повернеться на поле

16:14 80 Читать на русском
Неймар пропустить черговий матч ПСЖ через травму – відомо, коли бразилець повернеться на поле
Неймар / Reuters

Нападник ПСЖ Неймар не допоможе своїй команді у поєдинку французької першості проти Ліона.

"Я думаю, що Неймару ще зарано повертатися. Ми вже прийняли таке рішення. Неймар, Маркіньйос та Тьягу Сілва мають повернутись на поле у поєдинку проти Діжона, якщо все буде нормально", – наводить слова Тухеля Goal.com.

Неймар вкотре травмувався – містична серія бразильця

Нагадаємо, Неймар травмувався в поєдинку проти Монпельє, в якому пошкодив ребра. Матч проти Нанта форвард вже пропустив. Додамо, що поєдинок Кубка Франції проти Діжона запланований на 12 лютого.

В активі Неймара у сезоні 2019/20 15 голів та 10 асистів у всіх турнірах. 27-річний бразилець встиг відіграти 18 поєдинків.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

blog_ava
Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову
15:00
52969
Теги
Тьягу Сілва Тьягу Сілва Маркіньйос Маркіньйос Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Марсель
18:30
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук