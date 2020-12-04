Навязчивая идея снова сыграть в одной команде с Месси не покидает Неймара – бразилец сразу подпишет новое соглашение с парижанами, если те смогут подписать Лионеля.

Неймар хочет играть с Месси в следующем сезоне – бразилец готов к большой жертве

По информации Mundo Deportivo, звезда ПСЖ убеждал аргентинца еще летом стать его одноклубником. В итоге, Месси остался в Барселоне из-за экс-президента клуба Хосепа-Марию Бартомеу, однако уже в январе Лео может вести переговоры с любым клубом.

Отметим, что контракт Неймара с ПСЖ заканчивается в июне 2022 года. Бразилец сыграл в 10 матчах текущего сезона, записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста.

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