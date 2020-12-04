Нав'язлива ідея знову зіграти в одній команді з Мессі не залишає Неймара – бразилець одразу підпише нову угоду з парижанами, якщо ті зможуть підписати Ліонеля.

Неймар прагне грати з Мессі у наступному сезоні – бразилець готовий піти на велику жертву

За інформацією Mundo Deportivo, зірка ПСЖ переконував аргентинця ще влітку стати його одноклубником. В підсумку, Мессі залишився у Барселоні через екс-президента клубу Жозепа-Марію Бартомеу, однак вже у січні Лео може вести переговори із будь-яким клубом.

Зазначимо, що контракт Неймара із ПСЖ добігає кінця у червні 2022 року. Бразилець відіграв у 10 матчах поточного сезону, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти.

"Священні корови" визнали помилки – хто найбільше вразив Кумана в Барселоні та фаворит ЛЧ, який "сильно вирвався вперед"