Неймар признался, что проплакал 2 дня после полученной травмы

Форвард ПСЖ Неймар всегда отличался своей сентиментальностью.

"На этот раз было сложнее. Первый раз, когда я получил травму (в феврале 2018 у форварда диагностировали трещину пятой плюсневой кости), я сказал себе, что надо как можно скорее вернуться. Я не был расстроен.

Неймар вернется на поле к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов

На этот раз мне было труднее принять ситуацию. Я два дня провел в слезах", – сказал Неймар в интервью Globo TV.

Напомним, 27-летний бразилец вновь травмировал пятую плюсневую кость правой ноги в поединке против Страсбура. Врачи предсказывают, что звездный форвард вернется на поле не раньше апреля.

Неймар эпически отметил свой День рождения: звездные гости, танцы на инвалидной коляске, слезы и "новая кость"